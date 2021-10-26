Национальный банк разработал и представил для обсуждения проект концепции построения в Украине системы мгновенных платежей, что упростит жизнь украинцам.
Переводы в ней можно будет осуществлять по номеру телефона или достаточно даже псевдонима. Такая система обрабатывает денежные операции в режиме реального времени, причем круглосуточно. Об этом сообщается на сайте финрегулятора.
Согласно тексту документа, система будет иметь следующие особенности:
- бесперебойное функционирование 24 часа в сутки, 365 дней в году;
- движение средств будет происходить между счетами пользователей;
- мгновенная доступность средств получателем для использования (кредитование счета получателя);
- инициирование операции с помощью мобильных приложений;
- использование QR-кода для удобного получения реквизитов платежа;
- использование механизма запроса на проведение платежа (request to pay).
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Представители НБУ считают, что создание системы мгновенных платежей должно способствовать развитию платежной инфраструктуры, усилению конкуренции на платежном рынке, росту финансовой инклюзии и количества безналичных расчетов.
Напомним, кредитную историю украинцев начнут проверять по-новому: в Министерстве обратились с предупреждением.
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