Национальный банк разработал и представил для обсуждения проект концепции построения в Украине системы мгновенных платежей, что упростит жизнь украинцам.

Переводы в ней можно будет осуществлять по номеру телефона или достаточно даже псевдонима. Такая система обрабатывает денежные операции в режиме реального времени, причем круглосуточно. Об этом сообщается на сайте финрегулятора.

Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard

Согласно тексту документа, система будет иметь следующие особенности:

  • бесперебойное функционирование 24 часа в сутки, 365 дней в году;
  • движение средств будет происходить между счетами пользователей;
  • мгновенная доступность средств получателем для использования (кредитование счета получателя);
  • инициирование операции с помощью мобильных приложений;
  • использование QR-кода для удобного получения реквизитов платежа;
  • использование механизма запроса на проведение платежа (request to pay).

приватбанк, скрин

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Представители НБУ считают, что создание системы мгновенных платежей должно способствовать развитию платежной инфраструктуры, усилению конкуренции на платежном рынке, росту финансовой инклюзии и количества безналичных расчетов.

Напомним, кредитную историю украинцев начнут проверять по-новому: в Министерстве обратились с предупреждением.

Как сообщала Politeka, в Украине стартовала проверка доходов: кому сулят жесткие ограничения.

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