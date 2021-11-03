Если средние потребительские цены на сахар в сентябре 2020 года составляли 14,94 грн за кг, то в сентябре 2021 года — уже 28,69 грн за кг.

Антимонопольный комитет (АМКУ) в таких действиях продавцов увидел признаки нарушений и проводит собственное расследование, сообщает Obozrevatel.

Замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий считает, что в прошлом году цены на сахар росли обосновано, был дефицит. Но сейчас причин для подорожания нет, исходя из статистики посевных площадей и роста урожайности.

Как рассказала председатель Антимонопольного комитета Украины Ольга Песчанская, проводится расследование, но уже сейчас видны признаки нарушений. АМКУ пообещали обнародовать финальное решение, когда все обстоятельства будут изучены.

Для сравнения: на Лондонской бирже сахар подорожал всего на 33%, а в Украине за тот же период – на 57%.

Похожая ситуация произошла и подсолнечным маслом. Тогда цены на мировых рынках подскочили, а после начали стабилизироваться. В Украине же после скачка снижение стоимости происходило в разы медленнее.

Напомним, цены на молочку в Украине резко выросли, детали.

Как Politeka писала, что в Украине взлетели цены на подсолнечное масло, даже в Европе дешевле.

Также Politeka рассказывала, украинцам массово продают масло-подделку.