Если средние потребительские цены на сахар в сентябре 2020 года составляли 14,94 грн за кг, то в сентябре 2021 года — уже 28,69 грн за кг.
Антимонопольный комитет (АМКУ) в таких действиях продавцов увидел признаки нарушений и проводит собственное расследование, сообщает Obozrevatel.
Замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий считает, что в прошлом году цены на сахар росли обосновано, был дефицит. Но сейчас причин для подорожания нет, исходя из статистики посевных площадей и роста урожайности.
Как рассказала председатель Антимонопольного комитета Украины Ольга Песчанская, проводится расследование, но уже сейчас видны признаки нарушений. АМКУ пообещали обнародовать финальное решение, когда все обстоятельства будут изучены.
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Для сравнения: на Лондонской бирже сахар подорожал всего на 33%, а в Украине за тот же период – на 57%.
Похожая ситуация произошла и подсолнечным маслом. Тогда цены на мировых рынках подскочили, а после начали стабилизироваться. В Украине же после скачка снижение стоимости происходило в разы медленнее.
Напомним, цены на молочку в Украине резко выросли, детали.
Как Politeka писала, что в Украине взлетели цены на подсолнечное масло, даже в Европе дешевле.
Также Politeka рассказывала, украинцам массово продают масло-подделку.