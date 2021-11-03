В Винницкой области полицейские задержали мужчину, который систематически совершал сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции

Винницкой области.

В начале ноября в полицию обратилась мать 17-летней девушки и сообщила, что ее бывший муж изнасиловал их дочь.

Как выяснили правоохранители, девушка долгое время проживала вместе с отцом и мачехой. мать работала заграницей. Потерпевшая рассказала, что уже год отец систематически насиловал ее, бил резиновой дубинкой и запугивал. Поэтому она не решалась пожаловаться кому-либо на родного человека. Однако после очередного изнасилования девушка позвонила своей матери и все рассказала. Женщина сразу обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего мужчину, который ранее был неоднократно судимым за кражи. Согласно Уголовному кодексу Украины злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

На сегодня правоохранители продолжают следственные действия и готовятся материалы для объявления мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

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