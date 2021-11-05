Объяснить свои действия женщина не может

Правоохранители Тернопольщины нашли женщину, которая бросила своего новорожденного ребенка на улице.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области. 2 ноября в поселок толстое 14-летняя девочка проходя по территории недействующего предприятия услышала детский плач. Подойдя ближе, она заметила сумку, в которой лежала ребенка. Девочка не растерялась, но сразу отнесла дитя в ближайший магазин. Работники которого и вызвали полицию.

Новонарожденного малыша сразу же направили в лиикарню. Медики установили у него переохлаждение, но, к счастью, его жизни угрозы сейчас нет.

В то же время правоохранители начали поиски горе-матери. Благодаря оперативно проведенным розыскным мероприятиям полиция быстро установила личность женщины, родившей и покинувшей ребенка.

По сообщению временно исполняющего обязанности начальника отделении полиции №4 Владимир Остафийчук, полицейские задержали 31-летнюю жительницу одного из сел Чертковского района. Вместе с мужем она воспитывает четверых детей. Однако объяснить полицейским, почему бросила новорожденного ребенка замерзать на улице, она не смогла.

Правоохранителями начато уголовное производство по статье "оставление в опасности". Если вина женщины будет доказана ей грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

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