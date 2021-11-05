Правоохранители Тернопольщины нашли женщину, которая бросила своего новорожденного ребенка на улице.
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Новонарожденного малыша сразу же направили в лиикарню. Медики установили у него переохлаждение, но, к счастью, его жизни угрозы сейчас нет.
В то же время правоохранители начали поиски горе-матери. Благодаря оперативно проведенным розыскным мероприятиям полиция быстро установила личность женщины, родившей и покинувшей ребенка.
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По сообщению временно исполняющего обязанности начальника отделении полиции №4 Владимир Остафийчук, полицейские задержали 31-летнюю жительницу одного из сел Чертковского района. Вместе с мужем она воспитывает четверых детей. Однако объяснить полицейским, почему бросила новорожденного ребенка замерзать на улице, она не смогла.
Правоохранителями начато уголовное производство по статье "оставление в опасности". Если вина женщины будет доказана ей грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.
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