В Верховную раду внесён законопроект о запрете на территории Украины Русской православной церкви Московского патриархата и входящих в неё церквей. Это означает, в частности, запрет самой массовой в стране Украинской православной церкви. Карточка документа выложена на сайте парламента.

Законопроект, ещё не поставленный в график голосования, предусматривает, что вся собственность органов церковной власти и управления РПЦ и УПЦ в стране в течение 48 часов со дня принятия закона национализируется. Церковь лишится и памятников архитектуры, находящихся в её пользовании, например, Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры и Святогорской Лавры. Приходам, монастырям и семинариям предложено дать 14 дней, на то, чтобы выбрать себе новую церковь "на основании законодательства о свободе совести".

Украинская православная церковь имеет широкую автономию в составе РПЦ, но регулярно критикуется за связи с Москвой. Её предстоятель, митрополит Онуфрий, постоянный член Синода РПЦ. При этом устройство православной церкви формально не подразумевает вертикали власти и прямого подчинения, предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла нельзя назвать "главой церкви", приходы подчинены епископам, среди которых предстоятель считается "первым по чести".

С конца февраля ряд епархий и приходов РПЦ на территории Украины и в западных странах резко критикуют фактическое игнорирование Кириллом войны в Украине. По меньшей мере, 15 из 53 епархий УПЦ и десятки приходов в мире перестали поминать Кирилла на богослужениях. От митрополита Онуфрия всё чаще требуют объявить автокефалию — полную церковную независимость УПЦ.

В мае в РПЦ запланирован архиерейский собор, в котором будут участвовать архиепископы и митрополиты церкви, ряд церковных экспертов призывает поднять на нём вопрос о независимости УПЦ или об отречении Кирилла.

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