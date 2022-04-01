Ювелирная работа украинской артиллерии по войскам рф, которые прячут свою технику среди жилых районов.

Украинцы идеально отрабатывают технику российских оккупантов, скрывающуюся в гражданской застройке. Видео с доказательствами появилось в социальных сетях, а также на телеграм-каналах.

«Думали смогут скрыться прикрывшись гражданскими? Это им не Чечня и не Грузия. Возмездие накроет каждого» - говорится в описании под роликом.

«Ювелирная работа украинской артиллерии по войскам рф, которые прячут свою технику среди жилых районов с мирным украинским населением» - сказано в самом видео.

Мы также писали, освобожденный из плена мэр Мелитополя Иван Федоров, который ранее отказался сотрудничать с врагами, рассказал на своей странице в Фейсбук, как люди борются с русскими военными.

«Сегодня было принято сложное, но абсолютно правильное решение: все без исключения директора школ написали заявления на увольнение в знак протеста и нежелания работать с оккупантами», — сказал он.

Напомним, в Запорожье сегодня готовятся к прибытию рекордного количества мариупольцев.

Как сообщала Politeka, ВСУ освободили 28 населенных пунктов на Киевщине и Черниговщине.

Также Politeka писала о том, что сейчас происходит в оккупированном Изюме.