Как пишет Politeka.net, украинцы уже 37-е сутки защищают свою землю от российской агрессии. Одним из самых интенсивных направлений остается Николаев. Глава области Виталий Ким стал настоящей звездой сети благодаря своим обращениям. Сегодня, первого апреля, чиновник решил записать новое видео, которое разместил в своем канале.

"Добрый день, мы из Украины. Я забыл, сегодня день дурака. Вот вам две новости, одна из них, говорят вроде, правда. У путина инсульт и у русских на границах хорошее ПВО, могут никто не беспокоится", - сказал Виталий Ким.

Напомним, "Азов" призвал к деблокаде Мариуполя

А еще Politeka сообщала, что у россиян из-за авиаудара по нефтебазе в Белгороде паника, а в оккупированном Крыму готовятся к бомбежкам

Также Politeka писала, что Арестович рассказал, где самая сложная ситуация на фронте



