Как пишет Politeka.net, украинцы уже 37-е сутки героически защищаются от российских оккупационных войск. Уже неоднократно сообщалось, что за российскую технику можно получить кругленькую сумму. А сегодня, первого апреля, стало известно, сколько и за что готова заплатить Украина. Об этом сообщил "Информационный хаб "Слуги народа".

Так, можно увидеть, что самыми ценными являются боевые самолеты и корабли первого или второго ранга. За них установлено вознаграждение в размере один миллион долларов. За боевой вертолет и корабль третьего или четвертого ранга обещают 500 тысяч долларов. Танк и наземная самоходная артиллерия оценена в 100 тысяч долларов, а судна военного обеспечения в размере 200 тысяч долларов. Также были приведены в таблице и другая военная техника противника.

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