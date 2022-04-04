Как пишет Politeka.net, украинцы уже 40-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить российские оккупационные войска, но и пойти в контрнаступление. Несколько дней назад стало известно, что россиян удалось полностью выгнать из Киевской области. После этого весь мир увидел фото и видео зверств, которые сотворили российские солдаты. После этого президент Украины Владимир Зеленский пригласил Меркель и Саркози (экс-лидеров Франции и Германии) в Бучу, чтобы те увидели, чем обошлась политика уступок России. Также Зеленский напомнил, что 3 апреля было 14 лет саммиту НАТО в Бухаресте, когда была возможность Украину принять в альянс.
Пресс-секретарь Меркель прокомментировал заявление президента Украины. Об этом сообщает "Украинская правда".
"Федеральный канцлер доктор Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте", - сообщила пресс-секретарь.
На приглашение поехать в Бучу Меркель никак не отреагировала, но поддерживает международные усилия по прекращению военных действий в Украине.
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"Учитывая зверства, которые становятся заметными в Буче и других местах Украины, все усилия федерального правительства и международного сообщества быть на стороне Украины и положить конец варварству и войне России против Украины имеют полную поддержку бывшего канцлера", - добавила пресс-секретарь.
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