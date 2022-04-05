Житель Попаснянского района в Луганской области заметил вражеский беспилотник-разведчик. Он передал информацию украинским защитникам, которые превратили беспилотник в металлолом.
Об этом написал в своем Telegram-канале "Правда Геращенко" советник Министра внутренних дел Антон Геращенко.
Речь идет о БПЛА "Орлан-10". Устройство используют для разведки и корректировки огня артиллерии. Цена устройства свыше 80 тысяч долларов.
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Напомним, на что потратили более 200 млн, которые украинцы отдали на армию.
Как сообщала Politeka, в сети показали, как украинские защитники сбили современный вертолет оккупантов.
Также Politeka писала, что российских захватчиков разгромили на Донеччине, появилось видео.