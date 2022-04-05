"Орлан-10" обладает видеокамерами с углом обзора 360 градусов. Он способен летать на 120 километров, а в автономном режиме – на 600 километров. Кроме этого, в воздухе может находиться около 18 часов.

Житель Попаснянского района в Луганской области заметил вражеский беспилотник-разведчик. Он передал информацию украинским защитникам, которые превратили беспилотник в металлолом.

Об этом написал в своем Telegram-канале "Правда Геращенко" советник Министра внутренних дел Антон Геращенко.

Речь идет о БПЛА "Орлан-10". Устройство используют для разведки и корректировки огня артиллерии. Цена устройства свыше 80 тысяч долларов.

Напомним, на что потратили более 200 млн, которые украинцы отдали на армию.

Как сообщала Politeka, в сети показали, как украинские защитники сбили современный вертолет оккупантов.

Также Politeka писала, что российских захватчиков разгромили на Донеччине, появилось видео.