Теперь Буча, именно так назвали животное, постепенно адаптируется и привыкает к новому жилищу.

В Патрульной полиции Киева рассказали историю полную надежды и добра. Вчера экипажи патрульной полиции были направлены для обеспечения общественного порядка в городе Буча. Патрульные помогали местным жителям, проверяли дома, автомобили.

Во время такой проверки в одной из брошенных автомобилей патрульный Александр Сидоренко обратил внимание на собаку породы хаски. Животное лежало в автомобиле со стороны пассажирского сиденья.

На машине остались следы от автоматных очередей. Животное лежало на обломках стекла, казалось, что она неживая. Однако, когда Саша подошел ближе и заговорил, хаски подняла голову. Экипаж несказанно обрадовался этому.

Животное переместили в патрульный автомобиль, покормили, а затем отвезли в ветклинику, где его осмотрели. Ветеринар сообщил, что это здоровая самка, лишь истощенная и напуганная.

Сначала патрульные решили отвезти хаски в приют для животных. Однако после того, как Саша рассказал о своей находке жене, все изменилось. Так собака стала членом патрульной семьи. Все решили, что здесь ей будет лучше.

Теперь Буча, именно так назвали животное, постепенно адаптируется и привыкает к новому жилищу.

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