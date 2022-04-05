В Патрульной полиции Киева рассказали историю полную надежды и добра. Вчера экипажи патрульной полиции были направлены для обеспечения общественного порядка в городе Буча. Патрульные помогали местным жителям, проверяли дома, автомобили.
Во время такой проверки в одной из брошенных автомобилей патрульный Александр Сидоренко обратил внимание на собаку породы хаски. Животное лежало в автомобиле со стороны пассажирского сиденья.
На машине остались следы от автоматных очередей. Животное лежало на обломках стекла, казалось, что она неживая. Однако, когда Саша подошел ближе и заговорил, хаски подняла голову. Экипаж несказанно обрадовался этому.
Животное переместили в патрульный автомобиль, покормили, а затем отвезли в ветклинику, где его осмотрели. Ветеринар сообщил, что это здоровая самка, лишь истощенная и напуганная.
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Сначала патрульные решили отвезти хаски в приют для животных. Однако после того, как Саша рассказал о своей находке жене, все изменилось. Так собака стала членом патрульной семьи. Все решили, что здесь ей будет лучше.
Теперь Буча, именно так назвали животное, постепенно адаптируется и привыкает к новому жилищу.
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