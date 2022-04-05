Новый закон для украинцев начнет действовать после публикации в официальной печати, то есть со дня на день.

Сегодня, 5 апреля, президент Украины подписал закон о "нулевом растаможивании", согласно которому во время военного положения освобождаются от пошлины и НДС все импортные товары, включая автомобили. Он вступит в силу в день его публикации в официальной печати. Это может произойти 6-8 апреля 2022 года.

По закону импорт целого ряда транспортных средств для физических лиц будет происходить без уплаты налогов – НДС, ввозной пошлины и акциза. Причем речь идет не об автомобилях для ВСУ, а для личного использования, новых и подержанных.

Однако для регистрации автомобиля в Украине все же нужно пройти сертификацию, уплатить 3-5% ее цены в Пенсионный фонд и средства за номерной знак, свидетельство регистрации и услуги сервисного центра.

После отмены военного положения, когда налоги на импорт снова введут, за ввезенные согласно настоящему закону машины не нужно будет доплачивать, ведь законы не имеют обратной силы.

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