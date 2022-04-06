Франциск на общей аудиенции призвал молиться за невинно убитых и за прекращение войны в Украине.

Папа Римский Франциск осудил резню в Буче под Киевом и поднял украинский флаг, который был передан ему из города, где были расстреляны сотни мирных жителей. Об этом говорится в сообщении vaticannews.

Папа Франциск на общей аудиенции призвал молиться за невинно убитых и за прекращение войны в Украине. Понтифик отметил, что новости о войне в Украине, вместо того, чтобы приносить облегчение и надежду, приносят новые зверства, такие как резня в Буче.

"Вчера мне именно из Бучи привезли этот флаг", - сказал Франциск. Папа встал и развернул флаг, а потом сказал: "Этот флаг прибыл с войны, именно из этого многострадального города Бучи. И здесь есть также несколько украинских детей, которые теперь здесь вместе с нами". "Трудно быть искорененным со своей земли из-за войны", - добавил Папа.

Ранее, 2 апреля, стало известно, что Папа Римский намерен приехать в Киев. "Да, это предложение рассматривается", - сказал тогда Понтифик.

Напомним, Руководство ПАСЕ прибыло в Украину, появились подробности: "По приглашению спикера ВР".

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