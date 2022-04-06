Как пишет Politeka.net, украинцы уже 42-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время украинцы остановили наступление и погнали врага из ряда областей, включая Киевскую и Чернобыльскую АЭС. Житель Чернобыля рассказал об оккупантах, которые находились там, видео с которым опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Они же первые дни дурные были, они шли своим ходом (на танках - прим. ред) все, это же сколько соляры нужно спалить. Они с музычкой, под Газманова, шли, танцевали, такая была радость, с собой парадные формы везли. Думали, сразу на Киев, переоденутся, а тогда когда у них пошел дефицит солярки...Они пошли в одно место, там мост взорван, они пошли в другую сторону - 50 км, потом возвращаются назад, соляра закончилась, они уже начали на тралах возить", - рассказал житель Чернобыля.

Напомним, нацгвардия Украины вошла на территорию Чернобыльской АЭС

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