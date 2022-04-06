Ученые провели исследования, ссылаясь на доступные фото и видео материалы из Чернобыльской зоны, где побывала армия оккупантов.

Стало известно, что оккупанты, которые рыли окопы в Чернобыльских лесах, получили облучения в размере около 18 500 кило беккерелей. Такая доза облучения является смертельной, данные появились после исследований ученых из Австралийского института стратегической политики.

Они провели исследования, ссылаясь на доступные фото и видео материалы из Чернобыльской зоны, где побывала армия оккупантов. Отмечается, что русские военные вырывали себе траншеи в наиболее облученных районах Чернобыльской радиационной зоны.

Также видно – на карте ученые указали радиационный фон почвы вокруг зоны бедствия, с отмеченным расположением траншей.

В сети уже были заявления о том, как «заболели» русские оккупанты. Однако точное количество неизвестно и скорее всего никто и не узнает.

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«После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе.

Еще неделю назад сообщалось о по меньшей мере 5 000 погибших в Мариуполе, но учитывая размеры города, катастрофические разрушения и блокаду, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев» - сказано в сообщении.

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