Журналисты "Беларускі Гаюн" опубликовали список имен и номеров еще 34 мародеров, которые отправляли из Беларуси в Россию с награбленным в Украине.

Как пишет Politeka.net, российские оккупационные войска только и могут что грабить и убивать мирных жителей Украины. Награбленное солдаты грузят на транспорт вместо погибших сослуживцев, после чего везут в Беларусь, откуда отправляют "трофеи" в Россию своим родственникам. Недавно появилась легендарная видео запись, где было видео из камеры видеонаблюдения почты, на которой россияне отправляли посылку. Журналисты "Беларускі Гаюн" опубликовали еще данные 34 солдат-мародеров.

"Проект «Беларускі Гаюн» сливает в публичный доступ ФИО (по данному линку вы перейдете на страничку со всем списком имен и телефонов), телефоны и содержимое посылок ещё 34-х российских солдат-мародёров, которые могут быть причастны к военным преступлениям на территории Украины.

Благодаря неравнодушным людям, нам известно, что 2 апреля 2022 года они отправили курьерской службой CДЭК из Мозыря (Беларусь) в РФ: телевизоры, кофемашину, одежду, кабеля, инструменты и даже мотор для лодки. Значительная часть среди этих вещей украдены у граждан Украины", - было написано в публикации.

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