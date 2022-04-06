Как пишет Politeka.net, украинцы уже 42-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить, но и погнать обратно к границам врага. Но мирные люди продолжают гибнуть и советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео, на котором можно увидеть огромное свежее кладбище в чернигове.
"Так выглядит кладбище в Чернигове, на котором похоронены жертвы варварских обстрелов
Сколько свежих могил, никогда не думал, что увижу все это… Тысячи разрушенных жизней, семей...
Неугасаемая боль и злость!
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Злость на тех, кто все эти зверства совершил и на тех, кто допустил всему случиться; на тех, кто знал и не остановил, имея силу и власть, и на тех, кто до сих пор наблюдает и бездействует!
Вы, вы все виновны в этих убийствах!", - написал советник.
Напомним, враг продолжает подготовку к наступлению: в Генштабе рассказали текущую ситуацию на фронте
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