В собственность страны перешли 450 вагонов и семь грузовиков. Также работы по национализации планируют продолжить. В частности, планируется наложить арест еще на 1552 вагона.

Соответствующие данные в среду, 6 апреля привело Бюро экономической безопасности Украины.

грузовые вагоны, скрин

Так, сообщается, что сейчас Украина национализировала имущество России и Беларуси на сумму более 468 млн грн.

Всего национализировано 450 вагонов и 7 грузовых транспортных средств. По данным Бюро экономической безопасности, остановлена возможность вывоза 45 вагонов глинозема, общим весом более 3000 тонн, принадлежащих Николаевскому глиноземному заводу, в российскую федерацию.

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Идет оценка товарно-материальных ценностей. После проведения соответствующих мер будет решаться вопрос об их национализации.

Алексей Арестович

Мы также писали, российские оккупанты резко сократили количество направлений, на которых они осуществляют наступление. Об этом во время нового брифинга рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович.
Так, он сообщил, что из 9 направлений, на которых противник осуществлял наступление, сейчас осталось только 2,5. Речь идет о зоне ООС, Донецкой и Луганской областях, а также Мариуполе. По словам Арестовича, самые тяжелые бои сейчас ведутся в Луганской области и зоне ООС.