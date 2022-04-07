Идет оценка товарно-материальных ценностей, после проведения соответствующих мер будет решаться вопрос об их национализации.

В собственность страны перешли 450 вагонов и семь грузовиков. Также работы по национализации планируют продолжить. В частности, планируется наложить арест еще на 1552 вагона.

Соответствующие данные в среду, 6 апреля привело Бюро экономической безопасности Украины.

Так, сообщается, что сейчас Украина национализировала имущество России и Беларуси на сумму более 468 млн грн.

Всего национализировано 450 вагонов и 7 грузовых транспортных средств. По данным Бюро экономической безопасности, остановлена возможность вывоза 45 вагонов глинозема, общим весом более 3000 тонн, принадлежащих Николаевскому глиноземному заводу, в российскую федерацию.

Идет оценка товарно-материальных ценностей. После проведения соответствующих мер будет решаться вопрос об их национализации.