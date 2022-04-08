Служба безопасности Украины обнародовала очередной перехват телефонных разговоров оккупантов с родственниками и друзьями в рф. Так, в этот раз в разговоре со знакомой очередной орк пожаловался, что они несут огромные потери, а также признался, что их армия убивает мирных людей.

"В первые два дня только из нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромнейшие. В плен много берут… Мы по мирным бьем", – рассказывает русский солдат.

Захватчик жаловался и на то, что руководство совсем о них забыло, ведь думали, что солдаты две недели как погибли. Кроме того, солдат рф рассказал, что они с товарищами выгнали из дома мирных людей и поселились в нем сами, спят на полу, едят то, что поймают.

В разговоре с подружкой российский контрактник также клянется, что если ему удаться вернуться домой, то он тут же собирается уволиться из армии.

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