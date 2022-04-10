Как пишет Politeka.net, украинцы уже 45-е сутки защищают свои земли от российских оккупационных войск. За это время врага остановили и погнали обратно в Киевской, Сумской и Черниговской областях. Но оккупант продолжает наращивать силы на Харьковском и Донбасском направлениях, готовя новый удар. Стало известно, сколько россия потеряла войск с начала войны, о чем сообщила "Украинская правда" со ссылкой на европейского чиновника.
Было отмечено, что для вторжения были собраны 120 БТГр. Из них примерно 29 вышли из строя и "Фактически недееспособные" Из-за больших потерь, а также плохо обеспечения и материально-технической базы.
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