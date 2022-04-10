Как пишет Politeka.net, «Сафари на украинцев» – именно так российские захватчики называют войну в нашей стране. СБУ показали в Телеграм-канале отрывок беседы с одним из российских пленных оккупантов, который был крайне удивлен после «разрыва шаблонов».
На видео - российский лейтенант, он думал, что в плену с ним «сделают что-нибудь невероятное: уши отрежут, пальцы». Но он не увидел здесь ни притеснений русского языка, ни жестокого обращения с россиянами.
Гуманное отношение украинцев к пленным – не единственное прозрение «воина». Теперь он рекомендует оккупантам оставаться дома, даже если это будет угрожать им тюрьмой.
«Соберитесь вместе, создавайте группу и попробуйте вместе дать отпор этим людям, которые вас сюда заставляют ехать» - говорит он.
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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в комментарии для Sky News рассказала, сколько на текущий момент погибших украинцев обнаружили в Киевской области.
"На сегодняшнее утро у нас 1222 погибших только в Киевской области. Конечно, то, что мы видели на местах во всех регионах Украины, – это военные преступления, преступления против человечности, и мы делаем все, чтобы это исправить", - сказала в эфире Венедиктова.
Напомним, в Киеве дерусифицировали памятник городам-героям
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