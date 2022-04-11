Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало списки оккупантов, которые совершали военные преступления под Киевом.

Как пишет Politeka.net, украинцы в начале апреля освободили Киевскую область от российских оккупационных войск. После этого весь мир увидел, какие военные преступления совершал враг на временно захваченной территории. ГУР Минобороны Украины опубликовали списки оккупантов, которые находились в Бородянке, Киевская область.

Как оказалось, в Бородянке находились военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка (войсковая часть 74268), который расположен в городе Псков.

Ранее мы писали, что в Бородянке российские солдаты расстреляли даже памятник Тарасу Шевченко. Населенный пункт практически разрушен российскими военными.

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