В Украине запустили "горячую линию", куда смогут звонить родственники погибших людей в освобожденных городах.

Национальная полиция Украины открыла "горячую линию" для родственников погибших в результате военных действий россии. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Так, стало известно, что операторы "горячей линии" готовы предоставить гражданам необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения. В освобожденных от российских войск населенных пунктах полицейские круглосуточно работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей.

Номер горячей линии – 0 894 201 867. Работает круглосуточно.

"Большая просьба к гражданам использовать телефонную линию по назначению. По всем другим вопросам обращайтесь по номерам полиции вашего региона", - говорится в сообщении.

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