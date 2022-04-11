Как пишет Politeka.net, украинцы уже 47-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось полностью вернуть под свой контроль северные области Украины. Сейчас идут боевые столкновения с оккупантами на востоке и юге. Военная разведка Великобритании опубликовала актуальную карту, на которой показала, как обстоят дела на фронте.
ак можно заметить, украинцы идут в контрнаступление, со стороны Николаева и Днепра, подобравшись к Херсону и почти достигнув Новой Каховки. В окружении остается только один украинский город - Мариуполь.
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается.
На приведенной ниже карте представлены последние данные военной разведки о ситуации в Украине на 11 апреля 2022 года", - написано было в публикации.
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Также Politeka писала, что военная разведка Украины идентифицировала оккупантов, которые творили ад под Киевом
А еще Politeka сообщали, что оккупанты взяли в плен моряков грузового судна