Как пишет Politeka.net, украинцы защищаются от российских оккупантов уже 48-е сутки. За это время удалось полностью освободить северные области Украины от врага. Теперь россия пытается собрать силы для атаки Донбасса, но удар пока не произошел. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал перехват разговора, в котором оккупанты признаются, что увольняются после бегства из Украины.

"Цикл записей перехватов разговоров оккупантов с родными и близкими

Детали:

- Работаем, работы хватает, много людей, кто хочет уволится, никто не хочет заключать контракты опять, вот.

- А нет таких, которые приезжают сюда, а потом говорят: - нет, я все-таки остаюсь...", - написал шифровку разговора Геращенко.

Напомним, украинские защитники захватили парадные российские танки Т-80: Бутусов рассказал подробности

Также Politeka сообщала, что мариупольские защитники заявили, что будут держать город до победного конца

А еще Politeka писала, что в Генштабе рассказали, по каким направлениям бьют сейчас оккупанты