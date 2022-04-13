Архитектор «Apple Park» Норман Фостер заявил о возможности своего участия в восстановлении Харькова. Информация об этом также появилась в Телеграм-каналах и СМИ.
Британский архитектор и дизайнер, лауреат Императорской и Притцкеровской премий Норман Роберт Фостер после войны может помочь с восстановлением Харькова.
Отметим, Норман признан ключевой фигурой британской современной архитектуры. Его работам свойственны масштабные открытые пространства, обилие стекла и металла, многофункциональность.
Фостер тесно связан с развитием архитектуры в стиле «хай-тек» и ранним внедрением энергоэффективных строительных технологий.
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