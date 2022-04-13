Архитектор «Apple Park» Норман Фостер заявил о возможности своего участия в восстановлении Харькова. Информация об этом также появилась в Телеграм-каналах и СМИ.

Британский архитектор и дизайнер, лауреат Императорской и Притцкеровской премий Норман Роберт Фостер после войны может помочь с восстановлением Харькова.

Отметим, Норман признан ключевой фигурой британской современной архитектуры. Его работам свойственны масштабные открытые пространства, обилие стекла и металла, многофункциональность.

Фостер тесно связан с развитием архитектуры в стиле «хай-тек» и ранним внедрением энергоэффективных строительных технологий.

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"Здрасьте, а куда вы хотите поехать? Пока не выведут войска, мы вас не возим. До свидания. Обращайтесь к своему руководству", – сказал таксист.

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