Как пишет Politeka.net, директор Соломенского рынка в Киеве Иван Лисовый передал очередную партию гуманитарной помощи вместе с коллегами. В этот раз она отправилась на Чернигов, о чем он рассказал на своей странице в Фейсбуке.
«Утро с хорошими делами! Загрузили гуманитарную помощь и отправили очередной грузовой автомобиль на Чернигов!
Благодарны руководителю ГО Академия развития гражданского общества Андрею Самолетову за постоянную поддержку волонтерского движения💪» - подписал кадры с отчетом Лисовой.
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Также Лисовый передавал помощь украинским воинам чуть ранее:
"С командой и нашей маленькой помощницей доставили 300 кг полуфабрикатов в две воинские части! Машунька успела угостить военных конфетами и подержать настоящий автомат.
Дети – наше будущее и они тоже по-своему воспринимают сегодняшние события. Но точно знаю, что будущее нашей страны в надежных руках!", - написал Иван.
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Также Politeka сообщала, что Иван Лисовой передал гуманитарную помощь переселенцам с маленькими детьми
А еще Politeka писала, что Лина Костенко предложила новые названия для станций метро в Киеве