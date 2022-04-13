Партия гуманитарной помощи уже отправлена гражданам в Чернигов.

Как пишет Politeka.net, директор Соломенского рынка в Киеве Иван Лисовый передал очередную партию гуманитарной помощи вместе с коллегами. В этот раз она отправилась на Чернигов, о чем он рассказал на своей странице в Фейсбуке.

«Утро с хорошими делами! Загрузили гуманитарную помощь и отправили очередной грузовой автомобиль на Чернигов!

Благодарны руководителю ГО Академия развития гражданского общества Андрею Самолетову за постоянную поддержку волонтерского движения💪» - подписал кадры с отчетом Лисовой.

Также Лисовый передавал помощь украинским воинам чуть ранее:

"С командой и нашей маленькой помощницей доставили 300 кг полуфабрикатов в две воинские части! Машунька успела угостить военных конфетами и подержать настоящий автомат.

Дети – наше будущее и они тоже по-своему воспринимают сегодняшние события. Но точно знаю, что будущее нашей страны в надежных руках!", - написал Иван.

Напомним, Чернигов вместо Минска: в Киеве дерусифицировали памятник городам-героям

Также Politeka сообщала, что Иван Лисовой передал гуманитарную помощь переселенцам с маленькими детьми

А еще Politeka писала, что Лина Костенко предложила новые названия для станций метро в Киеве



