Как пишет Politeka.net, украинцы уже 49-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось полностью остановить наступление и выгнать врага из северных областей. А сегодня, 13 апреля, стало известно, что были сбиты российские самолеты, которые бомбили мирные населенные пункты в Харьковской области. Об этом рассказал глава ОГА Олег Синегубов.

"Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, атаковавших населенные пункты Харьковщины.

Верим в наши Вооруженные Силы Украины, круглосуточно защищающие Харьковскую область", - написал Синегубов.

Напомним, оккупанты решили раздать украинских детей в российские семьи: 130 тысяч уже были вывезены

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А еще Politeka писала, что оккупанты идут в наступление на Луганщине, но это не приносит никаких побед



