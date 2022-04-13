Защитники Мариуполя из полка "Азов" опубликовали видео, на котором можно увидеть уничтожение российских оккупационных войск.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 49-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. Самая сложная ситуация остается в Мариуполе, где украинские защитники оказались в окружении. Вчера стало известно о соединении морпехов с полком "Азов", а сегодня уже опубликовано видео на официальной страничке, где можно увидеть уничтожение вражеской техники.

На кадрах можно увидеть вражескую технику, которая спряталась за домом, после чего по ней попали защитники Мариуполя.

"Полк "Азов" удлиняет уничтожать вражескую технику", - написано было в публикации.

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