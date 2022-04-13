Как пишет Politeka.net, украинцы уже 49-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить россиян, но и полностью освободить северные области от врага. Пока защитники воюют на передовой, волонтеры собирают деньги, чтобы обеспечить солдат всем необходимым. Фонд помощи армии "Вернись живым" показал, как дрон помог украинцам уничтожить вражескую цель.

"Работает пехота

Получили новое видео с коптера, передаваемого Фондом. Огонь корректируется, орк горит – все четко и слаженно. Юг дает оркам прикурить)", - было написано в публикации.

Напомним, над киберцентром НАТО взвился украинский флаг, что это значит

А еще Politeka сообщала, что всех животных удалось эвакуировать из харьковского экопарка Фельдмана

Также Politeka писала, что оккупанты после битвы за Донбасс могут попытаться "взять" Киев



