Как пишет Politeka.net, вчера, 12 апреля, стало известно, что 36-я бригада прорвала оцепление и соединилась с полком "Азов". А сегодня командиры сделали совместное заявление, которое опубликовали на своем канале "Азов - Мариуполь".

"Слава Украине. Вчера мы объединились с достойными бойцами из батальона морской пехоты, настоящими воинами, героями, которые остались верны присяге, верные украинскому народу, и дальше продолжают оборонять с нами город. Это настоящие мужчины, которые выбрали путь войны. Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора, ни в коем случае этих людей героизировать не стоит", - сказал командир полка "Азов".

"Слава Украине. Провели успешную операцию с полком "Азов", присоединились к ним, провели успешную перегруппировку, продолжаем выполнять боевые задачи, наш моральный дух силен, мы знаем, что мы делаем, зачем мы здесь. Мы будем делать все что от нас необходимое для успешного завершения нашей боевой задачи", - заявил командир 36-й бригады морпехов.

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