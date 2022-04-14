Как пишет Politeka.net, украинцы уже 50-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить оккупанта, но и выгнать орков из северных областей Украины. А сегодня, 14 апреля, волонтер и активист Роман Доник опубликовал видео, на котором можно увидеть, как украинские защитники уничтожают вражеские цели.
"Мяско свеженькое. Быстрое приготовление. ТМ "Асвабадительское". Лимитированная партия", - подписал кадры Доник.
До этого Роман показывал уничтожение колон из-под Изюма и Балаклеи.
"Это из свежего. Из под Изюму и Балаклее. Туда тоже заходили большие колонны, которые пугали с воздуха "неокрепшие умы". Но теперь не пугают. Пока еще не понятно, что там нашинковали Боги Войны, но посмотрим с воздуха на останки техники, посчитаем, на сколько там километров она могла бы быть. Если бы не одно но. Как называется Вооруженные Силы Украины", - написал волонтер.
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