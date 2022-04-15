Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков в эфире Радио НВ рассказал о том, что собой представлял российский крейсер "Москва", которым так гордились в рф. Также он прокомментировал эту символическую победу ВСУ, и предостерег о новых вызовах.

"Я могу сказать, что мы видим примеры, почему нужно инвестировать в управляемое ракетное вооружение с соответствующей дальностью, и не только для морских целей, потому что Нептун — это исключительно морская история, но и для наземных целей тоже. Конечно, это мощная символическая победа, это символ того, что наш оборонно-промышленный комплекс имеет соответствующий потенциал, потому что это разработка, созданная уже с начала российско-украинской войны. И конечно, теперь российские корабли будут не так близко к украинским берегам, как минимум артиллерийские обстрелы они уже, пожалуй, точно не станут практиковать. Поэтому это важное дело по многим причинам, но опять же, конечно, хотелось бы больше таких вещей", - прокомментировал Николай Белесков.

Он также рассказал, насколько дорогая это потеря для флота россии в этой войне.

"На самом деле это устаревший крейсер, это советская система, созданная для борьбы с авианосцами, авианосцев у Украины нет. Для нас основная проблема сейчас — это те корабли, которые являются носителями крылатых ракет Калибр, это фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки. Вот если бы их можно было уничтожить, тогда бы угроза нанесения ударов морскими платформами уменьшилась бы. Это такой обломок советского флота, очень красивый, но его функциональность, его релевантность, особенно с точки зрения действий в Черном море, была сомнительной", - подытожил эксперт.

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Как сообщала Politeka, Официально: крейсер "Москва" утонул.

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