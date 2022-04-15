Предпочтение при определении новых названий будут отдавать достойным местным деятелям.

В Ужгороде планируют переименовать сразу 58 улиц, которые имеют названия, связанные со страной-агрессором. Об этом сообщается на странице городского совета Ужгорода в Фейсбуке.

Согласно заявлению, в городе переименуют 58 улиц, названия которых связаны с Россией.

Предпочтение при определении новых названий будут отдавать достойным местным деятелям. Где возможно и уместно – вернут исторические названия, которые были еще до советского периода.

«Отдельно, очень скрупулезно подойти к новым названиям в историческом микрорайоне Малый Галагов; названия в честь героев нынешней войны, в частности, возможно, и городов, территорий – определят после победы» - пишут в горсовете.

Мы писали, жителей призывают не игнорировать воздушную тревогу. По данным разведки, самая большая угроза ракетных ударов будет сохраняться до 18 апреля. Разведчики после получения данных о желание врага реализовать такой план напоминают – в случае воздушной тревоги нужно переместиться в укрытие.

Самые простые укрытия – это цокольные и подвальные помещения домов, подземные паркинги и подземные переходы.

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