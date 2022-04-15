В Ужгороде планируют переименовать сразу 58 улиц, которые имеют названия, связанные со страной-агрессором. Об этом сообщается на странице городского совета Ужгорода в Фейсбуке.

Согласно заявлению, в городе переименуют 58 улиц, названия которых связаны с Россией.

Предпочтение при определении новых названий будут отдавать достойным местным деятелям. Где возможно и уместно – вернут исторические названия, которые были еще до советского периода.

«Отдельно, очень скрупулезно подойти к новым названиям в историческом микрорайоне Малый Галагов; названия в честь героев нынешней войны, в частности, возможно, и городов, территорий – определят после победы» - пишут в горсовете.

Популярные статьи сейчас

Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба

Призрак поражения: Арестович ответил, что будет, если рф возьмется за ядерное оружие

«Испытываем стыд и позор»: звезда «Сватов» пронзительно обратился к украинцам

Успехов не имеет: в Генштабе ЗСУ сообщили, какие населенные пункты сейчас штурмует враг

В Киеве гремят взрывы: в ЗСУ раскрыли настоящую причину
Показать еще

руины, дом, война, Горенка, обстрел

Мы писали, жителей призывают не игнорировать воздушную тревогу. По данным разведки, самая большая угроза ракетных ударов будет сохраняться до 18 апреля. Разведчики после получения данных о желание врага реализовать такой план напоминают – в случае воздушной тревоги нужно переместиться в укрытие.

Самые простые укрытия – это цокольные и подвальные помещения домов, подземные паркинги и подземные переходы.

Напомним, начались массовые увольнения в отдельных частях рф, солдаты отказываются идти в Украину.

Как сообщала Politeka, ВСУ уничтожили крейсер "Москва", который обстреливал остров Змеиный.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о кибератаке, направленной на похищение данных.