Почты шести стран уже прекратили сообщение с рф и беларусью в поддержку Украины, которая прекратила сотрудничество с ними еще в первые дни войны. Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.
Почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии в ответ на призывы Укрпочты уже подали соответствующие документы во Всемирный почтовый союз о прекращении доставки отправлений в россию и белоруссию.
К почтовой блокаде стран-агрессоров присоединилась латвийская почта, которая в марте прекратила почтовые денежные переводы в и из этих стран.
"Надеюсь, остальные почты также скоро присоединятся к нашей шестерке и перестанут доставлять отправления в россию и беларусь. Это важно, поскольку с введением санкций и выходом компаний с рынка россии почта стала каналом ввоза подсанкционных товаров", – отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
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Ранее сообщалось, что крупные международные компании по перевозке также отказываются работать на российском рынке и с российскими товарами. Кроме того, европейские страховые компании отказываются покрывать опасности для машин с ЕС на территории россии. Ранее в российском ведомстве отмечали, что международные логистические компании отказываются поставлять российские минеральные удобрения.
Напомним, Европе пора отправить Москву на дно: Подоляк призвал ЕС к решительным действиям.
Как сообщала Politeka, В рф истерика: международные перевозчики отказываются иметь дело с российскими товарами.
Также Politeka писала, что Враг потерял десятки солдат: оккупанты напали на наблюдательный пункт ВСУ, но получили отпор.