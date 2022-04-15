Все большее количество стран мира останавливают почтовое сообщение с россией и беларусью.

Почты шести стран уже прекратили сообщение с рф и беларусью в поддержку Украины, которая прекратила сотрудничество с ними еще в первые дни войны. Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии в ответ на призывы Укрпочты уже подали соответствующие документы во Всемирный почтовый союз о прекращении доставки отправлений в россию и белоруссию.

К почтовой блокаде стран-агрессоров присоединилась латвийская почта, которая в марте прекратила почтовые денежные переводы в и из этих стран.

"Надеюсь, остальные почты также скоро присоединятся к нашей шестерке и перестанут доставлять отправления в россию и беларусь. Это важно, поскольку с введением санкций и выходом компаний с рынка россии почта стала каналом ввоза подсанкционных товаров", – отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

Ранее сообщалось, что крупные международные компании по перевозке также отказываются работать на российском рынке и с российскими товарами. Кроме того, европейские страховые компании отказываются покрывать опасности для машин с ЕС на территории россии. Ранее в российском ведомстве отмечали, что международные логистические компании отказываются поставлять российские минеральные удобрения.

Напомним, Европе пора отправить Москву на дно: Подоляк призвал ЕС к решительным действиям.

Как сообщала Politeka, В рф истерика: международные перевозчики отказываются иметь дело с российскими товарами.

Также Politeka писала, что Враг потерял десятки солдат: оккупанты напали на наблюдательный пункт ВСУ, но получили отпор.