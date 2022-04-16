Спецназ SAS впервые с начала войны опять начал тренировать украинцев на территории Киева. Об этом The Times рассказали украинские офицеры.

Офицеры двух батальонов, дислоцированных в столице, заявили, что за последние две недели прошли подготовку в британских силах специального назначения.

Инструкторы прибыли, чтобы, среди прочего, показать, как использовать противотанковые комплексы NLAW.

Так, по словам капитана Юрия Мироненко, офицеры двух батальонов прошли военную подготовку в британских спецподразделениях, одну - на прошлой неделе, а другую - неделю назад.

Отметим, британские инструкторы ранее уже работали с украинскими военнослужащими, а сейчас снова возобновили свои учения.

Мы писали, на въезде в Киев образовались пробки длиной в километры, через что не могут проехать мчс, медики, военные и гуманитарная помощь.

"Вот такие пробки, длиной в километры стоят на въезде в Киев. В таких пробках не могут проехать гуманитарная помощь, мчс, медики, коммунальщики, военные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столицу ежедневно возвращаются 40-50 тысяч человек.

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