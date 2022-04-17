Украинские защитники уже не раз показывали мощные атаки по позициям оккупантов.

Украинские защитники продемонстрировали работу реактивной системы залпового огня "Верба". Об этом сообщает Министерство обороны Украины, представив показательное видео в социальной сети Фейсбук.

"«Не я б‘ю, верба б‘є!» - артиллеристы ВСУ поздравляют с Вербным Воскресением!", – подписано видео.

Стоит отметить, что украинские защитники уже не раз показывали мощные атаки по позициям оккупантов. Артиллеристы обещают, что Украина победит.

В Вербное воскресенье украинцы говорят: "Не я бью, верба бьет ". Для оккупантов ВСУ имеет особую вербу, которая уже 53 дня не перестает бить оккупантов.

Мы писали, российские солдаты угнали у мирных жителей машину, как они думали, для перевозки топлива – бензовоз. На кузов и бочку даже успели нанести свой символ "V". Тем временем, оказалось, что это машина, которая чистит выгребные ямы.

"Перепутали с бензовозом и забрали у местных жителей. Наверное, до сих пор не поняли, что это за машина такая. А это авто, чистящее выгребные ямы. Не спрашивайте, почему они не знали. У них просто не принято таким пользоваться", - сказано в сообщении.

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