Вооруженные силы рф завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне. Противник также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Некоторые подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В указанных районах враг ведет радиоэлектронную разведку.

Кроме того с территории республики Беларусь фиксируется вывозом железнодорожным транспортом поврежденной бронетехники вооруженных сил рф.

На Северском направлении враг осуществляет усиленный контроль участков границы. Идет инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей российской федерации.

Как подчеркивают в Генштабе ВСУ, не исключается задействование диверсионно-разведывательных групп и ракетных ударов с территории российской федерации.

Напомним, у рф начались большие проблемы с вооружением.

Кроме того Politeka.net писала, что известный украинский снайпер предсказала, когда закончится война.

Также Politeka.net сообщала, что Зеленский объяснил, что зависит от битвы за Донбасс.