Как сообщают в Генштабе ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Некоторые подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В указанных районах враг ведет радиоэлектронную разведку.
Кроме того с территории республики Беларусь фиксируется вывозом железнодорожным транспортом поврежденной бронетехники вооруженных сил рф.
На Северском направлении враг осуществляет усиленный контроль участков границы. Идет инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей российской федерации.
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Как подчеркивают в Генштабе ВСУ, не исключается задействование диверсионно-разведывательных групп и ракетных ударов с территории российской федерации.
Напомним, у рф начались большие проблемы с вооружением.
Кроме того Politeka.net писала, что известный украинский снайпер предсказала, когда закончится война.
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