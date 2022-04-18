Бойцы ВСУ вновь ударили по аэродрому "Чернобаевка" в Херсонской области, который враг использует для базирования командных пунктов и авиации.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

«Низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновлённых им складов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке. Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала «Чернобаевка» таки состоялся», - написал Арестович.

«Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля «операцией» генерала Дворникова», - отметил советник главы ОП.

В свою очередь пользователи Facebook шутят, что российским воякам уже можно давать премию Дарвина и отмечают низкий интеллект врага: «После того как добры молодцы зашли в Чернобыль по картам 1985го года, и рыли там окопы, не должно быть никаких удивлений по поводу их интеллектуальной эволюции. Её нет. Как и интеллекта», «Надеюсь на парад 9 мая в Чернобаевке», «Не сливайте им инфу, что они дальнодебилойщики, а то вдруг проснутся, тсссс... Чем больше серий, тем лучше. Пусть все серии о орках там и завершатся».

Напомним, ранее в британской разведке рассказали о новом командующем войной в Украине.

Как и многие высокопоставленные российские генералы, Дворников имеет опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командует Южным военным округом России, граничащим с Донбассом, - сообщили в разведке.

Напомним, у рф начались большие проблемы с вооружением.

Кроме того Politeka.net писала, что известный украинский снайпер предсказала, когда закончится война.

Также Politeka.net сообщала, что Зеленский объяснил, что зависит от битвы за Донбасс.