Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Defense Express, все военные и стратегические объекты России стали доступны в сервисе Google Maps максимальном разрешении.
Таким образом пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.д. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель. До полномасштабного вторжения рф в Украину они отражались в намного худшем качестве.
Как отмечают в издании, например, благодаря снимкам теперь можно оценить «прогресс» работ на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов».
Стала хорошо видна и база хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска.
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В издании также не исключают, что особо любопытным может захотеться не только «побродить» по секретным местам, но и поискать бункер президента владимира путина.
Отметим, согласно данным украинской разведки, среди военных рф растет количество "отказников" - им угрожают расправой над родственниками.
Так, подтверждено, что среди «контрактников» в подразделениях 150 мотострелковых дивизий 8 армии южного военного округа ВС РФ количество отказов достигло 60-70% от общего количества личного состава. С теми, кто отказывается ехать в Украину работает ФСБ.
Напомним, у рф начались большие проблемы с вооружением.
Кроме того Politeka.net писала, что известный украинский снайпер предсказала, когда закончится война.
Также Politeka.net сообщала, что Зеленский объяснил, что зависит от битвы за Донбасс.