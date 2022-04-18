Как пишет Politeka.net, украинцы защищают свою землю уже 54-е сутки. За это время удалось не только удалось остановить наступление, но и освободить в начале апреля северные области Украины. А вчера, 17 апреля, ВСУ пошли в контрнаступление в Харьковской области. Остается сложная ситуация на юге Украины, где сейчас идут активные бои. Сегодня, 18 апреля, стало известно, что оккупанты взяли в плен много мирных жителей и собирались их расстрелять, но десантники спасли людей, уничтожив колонну орков, передает "Оперативное командование "Юг".

Со слов жителя, которого пленили, орки собрали около 30 жителей поселка и требовали признаться, кто корректирует огонь по оккупантам. Все молчали, а женщины плакали и просили отпустить их. После этого россияне совсем озверели и пригрозили, что через пять минут расстреляют всех, если не узнают помощника украинским войскам.

"В это время за селом вели наблюдения военнослужащие одного из подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, которые оперативно предоставили координаты местоположений оккупантов и скорректировали артиллеристский огонь по вражеской технике и живой силе противника, поразив в том числе и командно-штабную машину.

В общей сложности, тем обстрелом, кроме техники было уничтожено около 25 оккупантов", - было отмечено в публикации.

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