Как пишет Politeka.net, украинцы уже 54-е сутки защищаются от оккупантов. Еще в начале апреля украинцы освободили север Украины, но ситуация остается сложной в Мариуполе. Но защитники держаться, а сегодня, 18 апреля, стало известно, что была проведена контратака украинцев. Об этом сообщил батальон "Азов" в своем тг-канале.

На кадрах можно увидеть, как подъехала колонна техники. После этого несколько украинских защитников выбрались в контратаку и уничтожили технику.

"Оборона Мариуполя продолжается. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка АЗОВ проводят контратаку", - было написано в публикации.

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