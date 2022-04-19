С начала года в воинские части Западного военного округа на службу по контракту поступили всего 103 военнослужащих.

В россии провалился набор контрактников Западного военного округа. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Роман Цимбалюк. С начала года по 15 апреля для прохождения военной службы в 56 воинских частях Западного военного округа было отобрано всего 103 военнослужащих по контракту, причем 23 из них сразу написали рапорты на увольнение.

С начала года в воинские части Западного военного округа на службу по контракту поступили всего 103 военнослужащих.

Так, с начала года по 15 апреля для прохождения военной службы в 56 воинских частях Западного военного округа было отобрано всего 103 военнослужащих по контракту, причем 23 из них сразу написали рапорты на увольнение, узнав о проведении "специальной военной операции" на территории Украины.

"Среди всех воинских частей Западного военного округа комплектовать личным составом тяжелее всего мотострелковые и танковые части", – пишет Цимбалюк.

Также стало известно, на Изюмском направлении враг применил снаряды с запрещенным химическим веществом.

"Прошла информация по определенным источникам, о том, что на Изюмском направлении враг применил снаряды с запрещенным химическим веществом. Но для неприятеля нет никаких ограничений. Такова информация от бойцов, которые после обстрела обладали определенными признаками химического воздействия. Были рвотные рефлексы, даже кровью, кто-то был в головокружении, кто получил ожоги лица", - сообщил Корсунов.

Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.

Как сообщала Politeka, в Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии.

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