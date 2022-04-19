В США опровергли новую ложь оккупантов об уничтожении самолета с помощью для Украины.
Пентагон опроверг фейк от минобороны оккупантов о якобы сбитии силами ПВО орков самолета с военной помощью для Украины.
«Я не видел сообщений, указывающих на то, что западное оружие было сбито орками. Мне ничего не известно по этому поводу и я ничего не видел на этот счет. Нет никаких признаков того, что они (орки) нанесли удар по содержанию помощи», - заявили в Пентагоне на брифинге 18 апреля.
Напомним, ранее спикер оборонного ведомства москвы Игорь Конашенков утверждал, что оккупантом якобы удалось сбить самолет с помощью для Украины. Это заявление активно распространяли кремлевские пропагандисты.
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