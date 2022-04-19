Сегодня, 19-го апреля, стало известно, что между Украиной и россией состоялся пятый обмен военнопленными. Об этом
Теперь домой возвращаются 60 военнослужащих, из них 10 офицеров и 16 гражданских.
Во время первого обмена 24-го марта домой смогли вернуться 10 украинских военных. Кроме того, в результате этого обмена домой вернулись 19 украинских гражданских моряков из спасательного судна «Сапфир», которых тоже взяли в плен россияне, когда те пытались забрать украинских военных со Змеиного.
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"Среди всех воинских частей Западного военного округа комплектовать личным составом тяжелее всего мотострелковые и танковые части", – пишет Цимбалюк.
Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.
Как сообщала Politeka, в Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии.
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