Елена добавляет – ей бывает страшно, потому что не боятся только сумасшедшие.

Пока украинские девушки мужественно идут на фронт защищать свою землю, жены русских захватчиков ждут награбленное из наших домов. В сети появилось интервью с одной из украинских защитниц, представленное также в Фейсбуке.

Елена, офицер 128 ОГШБр:

«Я на передовой с первого дня войны. 24 февраля мы выехали на огневой рубеж и даем отпор врагу. Обстановка напряженная: против нас постоянно работает артиллерия, иногда авиация, танки и БТРы» - рассказывает она.

Елена добавляет – ей бывает страшно, потому что не боятся только сумасшедшие. Просто нужно научиться переводить страх в правильное русло, а не в ступор или панику.

«Трудно ли женщине на войне? Скажу так – тяжело настолько, насколько и мужчине, не вижу здесь никакой разницы. За что мы сражаемся? За Украину, за детей, за родителей. Хочется, чтобы дети не плакали о своих родителях, женщины не плакали о своих сыновьях или мужчинах. Чтобы дети могли спокойно ходить в сад и школу – не в Польше, не в Германии, а в Украине. Чтобы о силе нашего войска знал весь мир» – уверенно добавляет Елена.

Также мы писали, командир взвода украинской армии лейтенант Денис Гордеев попал на фронт на Донбасс еще в 2014 году после получения юридического образования. Сейчас он с другими защитниками Украины сражается с оккупантами рф возле временно оккупированного Донецка.

Украинский воин дал интервью изданию Sky News.

У Дениса серьезная мотивация защищать свой народ, семью, землю, а начавшееся на днях новое наступление российских захватчиков на Донбассе только укрепило его решимость.

Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.

Как сообщала Politeka, в Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии.

Также Politeka писала, что у оккупанта забрали намородеренное и вернули маленькой хозяйке.