По словам Гайдая, после ночи в области все было более-менее спокойно, но начало битвы за Донбасс чувствуется.

В Луганской области в ночь с 19 на 20 апреля войска РФ понесли серьезные потери в живой силе. Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай проинформировал в очередном обращении, которое появилось в социальных сетях и его Телеграм-канале.

"Больницы заполнены ранеными орками, КамАЗами где-то ближе к Луганску свозят трупы, а техника остается. То есть, значительные потери, поэтому сегодня более спокойно. Возможно, ждут подкрепления, возможно, перегруппировываются. Дальше будем смотреть", — рассказал Гайдай о результатах успешной работы наших защитников.

По словам Гайдая, после ночи в области все было более-менее спокойно, но начало битвы за Донбасс чувствуется: увеличилось количество вражеской техники, обстрелов. Золотое и Попасну враг обстреливает всем, что есть у российских войск.

Также сообщается, в Попасной, Рубежном и части сел Горской громады уже не восстановить свет, газ и водоснабжение, поскольку инфраструктура там почти уничтожена.

Возможность начать ремонт, по его словам, появится только после завершения боевых действий.

«Свет, газ и водоснабжение уже не восстановить в подконтрольных Украине Попасной, Рубежном, части сел Горской громады – инфраструктура там почти уничтожена. Не отремонтировать до завершения боевых действий».

Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.

Как сообщала Politeka, в Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии.

Также Politeka писала, что у оккупанта забрали намородеренное и вернули маленькой хозяйке.