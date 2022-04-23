Следующие четыре недели определят окончательный исход войны рф в Украине с последствиями, которые повлияют на карту Европы на десятилетия вперед.

Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента Байдена.

Отмечается, что если рф сможет прорваться на восток, у Путина будет больше возможностей представить россиянам свою так называемую «специальную военную операцию» как ограниченный успех. Объявить, что он обеспечил защиту пророссийскому меньшинству Украины. По словам инсайдеров, тогда Путин мог бы добиваться прекращения огня, но при этом использовал бы Донбасс в качестве рычага давления в любых переговорах.

Однако, если украинские военные смогут остановить наступление россиян на Донбассе, Путин окажется перед выбором: направить в зону боевых действий еще больше сил, но тогда война может затянуться на годы, либо вести мирные переговоры, но уже всерьез.

По мнению официальных лиц, первый вариант может означать полную мобилизацию и является политически рискованным для президента рф.

В то же время в Пентагоне считают, что при правильном вооружении и сохранении высокого морального духа и мотивации украинские силы обороны могут не только остановить продвижение захватчиков, но и отбросить их.

Напомним, ранее в британской разведке сообщили, что Россия спешит к 9 мая.

Также Politeka.net писала, что ООН выделит Украине рекордную сумму.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в захваченном россиянами Мелитополе партизаны ликвидировали уже почти 100 оккупантов.