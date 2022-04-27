Оккупантам очень важно захватить часть Одессы и Николаева ради получения очередной финансовой выгоды. Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью Украинской Правде.

Первое направление для оккупантов – это отрезать Украину от Черного моря. А второй (он еще более важный) – это экономичный, считает мэр Николаева. Дело в том, что наша страна является экспортным государством и больше всего мы зарабатываем тем, что экспортируем агропромышленные продукты, то есть зерно, масло, а также металл. Весь этот экспорт происходил в значительной степени через море.

«Поэтому, конечно, им нужно отрезать Николаев, отрезать порты большой Одессы, и это будет оказать большое негативное влияние на экономику нашего государства. Потому вот так» - говорит Сенкевич.

Также министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи прокомментировал грядущую битву за Донбасс между украинскими и российскими войсками.

Министр уверен, что Донецкая и Луганская области будут для оккупантов "чрезвычайно трудным орешком". По его словам, у ВСУ есть шансы победить агрессора и выпроводить его с востока страны.

Напомним, россия бьет по территории Украины ракетами с подводных лодок - может ли ВСУ с этим бороться.

Также сообщалось, сколько может длиться наступление вражеских войск на Донбасс.

Кроме того Politeka.net писала, что Украина сможет открыть второй фронт.