Стало известно, как Николаев готовится к возможной осаде и как граждане относятся к активным боевым действиям оккупантов. Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью
«Если бы еще не было проблем с водой, то у нас после того, как мы оттеснили россиян в Херсонскую область, в принципе открыты дороги на Кривой Рог, Кропивницкий, Киев и Одессу. Мы постоянно получаем гуманитарную помощь» - рассказывает мэр.
Также стало известно, что уже готовы склады – на них есть неприкосновенный запас: крупы, макароны и консервы. И медицина – тоже формируется запас.
«Главная проблема, как я и говорил, – это вода. Мы обратились в Ассоциацию городов Украины, и там мы получаем небольшое количество бочек. Также водовозки к нам прислали в Кропивницкий, Одесса» - добавил Сенкевич и напомнил, что из-за обстрелов оккупантов жители лишены водоснабжения.
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Николаев ожидает прибытие бурильных машин с командами, которых размещают, кормят и они уже бурят скважины на всех социально значимых объектах.
Монумент трудящихся представляет собой двухфигурную композицию (высота 6,2 м) рабочих — украинца и русского, которые держат ленту с Орденом Дружбы народов.
Именно их сегодня, 26 апреля, и демонтируют навсегда. При этом в процессе работы произошел казус – у одного из рабочих отвалилась голова.
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