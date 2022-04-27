Уже готовы склады – на них есть неприкосновенный запас.

Стало известно, как Николаев готовится к возможной осаде и как граждане относятся к активным боевым действиям оккупантов. Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью Украинской Правде.

«Если бы еще не было проблем с водой, то у нас после того, как мы оттеснили россиян в Херсонскую область, в принципе открыты дороги на Кривой Рог, Кропивницкий, Киев и Одессу. Мы постоянно получаем гуманитарную помощь» - рассказывает мэр.

Также стало известно, что уже готовы склады – на них есть неприкосновенный запас: крупы, макароны и консервы. И медицина – тоже формируется запас.

«Главная проблема, как я и говорил, – это вода. Мы обратились в Ассоциацию городов Украины, и там мы получаем небольшое количество бочек. Также водовозки к нам прислали в Кропивницкий, Одесса» - добавил Сенкевич и напомнил, что из-за обстрелов оккупантов жители лишены водоснабжения.

Николаев ожидает прибытие бурильных машин с командами, которых размещают, кормят и они уже бурят скважины на всех социально значимых объектах.